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Karşıya geçmek isteyen 5 yaşındaki kıza araba çarptı metrelerce savruldu! O anlar kamerada

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Giriş: 19.03.2024 09:09
İstanbul Sultanbeyli'de annesiyle beraber yolun karşısına geçen 5 yaşındaki kız çocuğuna araba çarptı. Talihsiz kız çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak yere çakıldı.
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