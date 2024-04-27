27 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları KDV artışı yapıldı mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tartışmalara son noktayı koydu...

KDV artışı yapıldı mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tartışmalara son noktayı koydu...

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.04.2024 12:14
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı paylaşımda "KDV artışı yapılmadı! İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV’nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere bilgi veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Dur ihtarına uymayan kızlar polise zor anlar yaşattı
Dur ihtarına uymayan kızlar polise zor anlar yaşattı
Diyarbakır’da kaybolan gencin cesedi bulundu
Diyarbakır’da kaybolan gencin cesedi bulundu
30 ton benzin yüklü tankerin kaza anı kamerada
30 ton benzin yüklü tankerin kaza anı kamerada
KDV artışı yapıldı mı?
KDV artışı yapıldı mı?
Kemalpaşa kirazında hasat zamanı!
Kemalpaşa kirazında hasat zamanı!
Bitlis’te uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Bitlis’te uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı
O köy diken üstünde
O köy diken üstünde
Her çekmeceden ya mermi ya da hap çıktı
Her çekmeceden ya mermi ya da hap çıktı
Kadınlar imece usulü ekmek yapıyor!
Kadınlar imece usulü ekmek yapıyor!
Tutuklu fenomen Nihal Candan tahliye edildi!
Tutuklu fenomen Nihal Candan tahliye edildi!
Kurultay günü! 3 isim yarışacak
Kurultay günü! 3 isim yarışacak
Benzin yüklü tanker kaza yaptı alarm verildi
Benzin yüklü tanker kaza yaptı alarm verildi
Daha Fazla Video Göster