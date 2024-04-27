27 Nisan 2024, Cumartesi
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KDV artışı yapıldı mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tartışmalara son noktayı koydu...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı paylaşımda "KDV artışı yapılmadı! İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV’nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere bilgi veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.