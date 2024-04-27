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30 ton benzin yüklü tankerin kaza anı kameraya yansıdı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2024 12:28
Güncelleme:27.04.2024 12:29
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde D-130 Karayolu'nda 30 ton benzin yüklü tankerin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamanın olmaması büyük faciayı önlerken D-130 Karayolu trafiğe kapatıldı.
30 ton benzin yüklü tankerin kaza anı kamerada
30 ton benzin yüklü tankerin kaza anı kamerada
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