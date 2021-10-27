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Karga kabusu 10 ay sonra geri döndü! Bir kenti alarma geçiren olay

DHA
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Giriş: 27.10.2021 15:36
Ardahan'da yaklaşık 10 ay önce görülen karga istilası, yeniden ortaya çıktı. Kentte yaşanan kuraklık ile inşaat çalışmalarına dikkati çeken uzman biyolog ve çevre mühendisi Kemal Kayatürk, "Yok edilen her ağaç yuvası, yok edilen onlarca karga demektir. Şehir etrafında yuvalanacak yer bulamayan kargalar, mecburen apartmanların çatı veya eklentilerine yuvalanıyor" dedi.
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