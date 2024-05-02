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Kapıkule'de gümrük kaçağı yaklaşık 19 kilo altın ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 02.05.2024 11:01
Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 18 kilo 725 gram gümrük kaçağı altın ve lüks araçlara uygun yedek parça ele geçirildi.
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