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Kapı kilidini kırdıkları otomobilden 4 bin liralık eşya çaldılar

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 20.04.2024 13:32
Ankara’da park halindeki bir otomobilin kapı kilidini kıran 2 hırsız, araç içerisinde bulunan 4 bin lira değerindeki eşyaları çaldıktan sonra gözden kayboldu. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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