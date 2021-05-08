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Jandarma duvarı yıkıp girdi! İzmir'de şoke eden kumar baskını

İHA
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Giriş: 08.05.2021 08:54
Güncelleme:08.05.2021 09:04
İzmir'in Bornova ilçesinde, tam kapanma sürecinde jandarma tarafından üç ayrı adrese düzenlenen kumar operasyonlarında kilit sistemleri ile güçlendirilmiş kapılar açılamayınca, koçbaşı ile duvarların bir kısmını yıkarak baskın düzenlendi. Düzenlenen üç ayrı baskında 220 kişiye toplamda 1 Milyon 57 bin 100 TL para cezası uygulandı.
Jandarma duvarı yıkıp girdi! İzmir'de şoke eden kumar baskını
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