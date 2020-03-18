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18.03.2020

İstanbul'un yüksek semtlerine kar yağdı |Video

İstanbul’da bazı bölgelerde kısa süreliğine kar yağışı etkili oldu. İstanbul’da bugün akşam saatlerinde kısa süreliğine kar yağışı etkili oldu. Sultanbeyli ve Sancaktepe bölgesinde etkili olan kar yağışı kısa süre etkisini gösterdi. İstanbullular kısa süren kar yağışı sebebiyle şaşkınlığa uğradı.

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