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16.10.2019

İstanbul’da, elindeki bıçakla 3 taksiciyi gasp eden şahıs tutuklandı

İstanbul'da Anadolu yakasında bindiği taksilerin sürücülerini bıçakla gasp eden şahıs yakalandı. Olaya ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan polisten taksicilere uyarı geldi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Yusuf A. (24)’nın, bindiği taksilerde kamera olup olmadığına dikkat ettiği, içerisinde kamera bulunmayan taksileri kendine hedef olarak seçtiği öğrenildi. Polis, taksicileri araçlarına kamera takmaları konusunda uyardı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, 11 Ekim ve 12 Ekim tarihlerinde Ümraniye ve Ataşehir'de meydana gelen taksicilerin bıçak zoruyla gasp edilmesi olayları üzerine harekete geçti. Olay yerleri ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli şahısın eşkalini tespit etti. Polis, eşkali belirlenen şahısı yakalamak için çalışma başlattı.

KISA SÜREDE YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Gasp Büro Amirliğine bağlı ekiplerin şahsı yakalama çalışmaları sürerken, iki gün önce şüpheli şahısın Ümraniye'de bir başka taksi sürücüsünü ve aracını gasp ettiği ihbarı geldi. İhbar üzerine olay yerine giden polis, çalınan aracın terk edilmiş halde olduğunu gördü. Bunun üzerine polis, aracın bulunduğu yerde, çevrede ve kaçış güzergahları üzerinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. İncelemelerin ardından şüpheli kısa süre içerisinde bulunarak gözaltına alındı.

POLİS, ARACINDA KAMERA BULUNMAYAN TAKSİCİLERİ UYARDI
Gözaltına alınarak emniyete götürülen Yusuf A. (24)'nın, bindiği taksilerde kamera olup olmadığına dikkat ettiği, içerisinde kamera bulunmayan taksileri kendine hedef olarak seçtiği öğrenildi. Bu nedenle polis, taksicileri buna benzer sorunlar yaşamamaları için araçlarına kamera takmaları konusunda uyardı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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