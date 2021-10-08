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İstanbul'da zincirleme kaza

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Giriş: 08.10.2021 09:27
Son dakika haberi... İstanbul Beylikdüzü'nde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. İşte bölgeden görüntüler...

Kaza sabah saatlerinde Beylikdüzü'nde meydana geldi. E-5 yan yolda bir kamyon, iki minibüs ve bir otomobil birbirine girdi.

Kazada otomobildeki bir kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

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