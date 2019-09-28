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28.09.2019

İstanbul'da yaşanan son depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı |Video

İstanbul'daki depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Silivri açıklarında 26 Eylül 2019 Perşembe günü saat 13.59'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sarsıntıyla beraber ev ve iş yerlerinin boşaldığı görülüyor. İş yerlerinde eşyaların yere düştüğü görülürken bir petshopta da hayvanların yaşadığı panik de kameralara yansıyor. Öte yandan depreme kahvehanede yakalanan bir adam çayını alıp dışarı koşuyor. O anlar kamerada...

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