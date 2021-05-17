İstanbul’da yanından hızla geçen sürücüyü uyaran ve öldürülen Mert’in kardeşi: ‘Çocuklarım sana emanet’ dedi, öldü

Bayrampaşa ilçesinde 6 Mayıs'ta bir bankada özel güvenlik olan iki çocuk babası Mert Kaplan, motosiklet lastiği değiştirirken yanından hızla bir otomobil geçti. Sürücü Aytekin Özdemir, kendisine tepki gösteren Kaplan’ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Kaplan’ın kardeşi Medet Kaplan, “Bir süre önce ‘Bana bir şey olursa çocuklarımım sana emanet.’ dedi. Sanki içine doğdu.” diye konuştu.