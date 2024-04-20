İstanbul’da yağışların ardından metro istasyonunun çatısından su aktı! Yolcular zor anlar yaşadı

İstanbul'da bir metro istasyonunun çatısından yağmur suyu, aktı. Yolcular zor anlar yaşadı. Görüntüler İstanbul Yenibosna metro istasyonundan. Gün boyu aralıklarla devam eden yağışların ardından Metro istasyonuna çatıdan su aktı. İstasyondaki yolcular ise bu durumu cep telefonuyla görüntüleyip tepki gösterdi ve zor anlar yaşadı.

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