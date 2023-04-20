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İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Bayramda hava nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 20.04.2023 16:31
Meteorolojinin uyarılarının ardından Arife günü megakent İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Son durumu A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.

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