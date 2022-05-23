İstanbul’da kripto dolandırıcılığı! Gençlerin 200 bin lirası buhar oldu

İstanbul'da bir kripto para uygulaması üzerinden işlem yapan iki gencin hesapları kapatıldı. Hesaplarına giriş yapmaya çalışan iki genç, "Hakkınızda cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" uyarısıyla karşılaşırken, 200 bin liraları da buhar oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN