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İstanbul’da kripto dolandırıcılığı! Gençlerin 200 bin lirası buhar oldu

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Giriş: 23.05.2022 11:11
İstanbul'da bir kripto para uygulaması üzerinden işlem yapan iki gencin hesapları kapatıldı. Hesaplarına giriş yapmaya çalışan iki genç, "Hakkınızda cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" uyarısıyla karşılaşırken, 200 bin liraları da buhar oldu.
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