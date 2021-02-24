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İstanbul'da korku dolu anlar! Yanarak metrelerce ilerledi

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Giriş: 24.02.2021 17:03
Güncelleme:24.02.2021 17:03
İstanbul Avcılar'da yanarak ilerleyen araç trafikte korku saçtı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından o anlar saniye saniye görüntülenirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü.

Avcılar'da trafikte yanarak yolda kayan araç korku saçtı. Aracın kaydığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Avcılar Haramidere'de sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçta dumanlar çıkmaya başladı. Aracın sürücüsü aracı yolun sağına çekti. Alevler tüm aracı sararken araç bir anda kaymaya başladı.

Alev topuna dönen ve yolda ilerleyen aracı gören sürücüler korku dolu anlar yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Alev topu şeklinde kayan aracı bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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