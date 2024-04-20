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İstanbul'da Gazze diplomasisi! Başkan Erdoğan Hamas lideri Haniyye ile görüşüyor

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Giriş: 20.04.2024 16:00
İsrail, Gazze'de katliam yapmaya devam ederken; İran-İsrail gerginliği de bölgedeki ateşi yükseltti. Şu ana kadar Gazze'de ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmazken, Türkiye'nin Filistin için diplomasi mücadelesi devam ediyor. Bu mücadele kapsamında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye ve Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan'ın Haniyye ile görüşmesi saat 14.30 sularında başladı.
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