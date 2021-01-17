İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası yollarda son durum nasıl? A Haber muhabiri canlı yayında aktardı

İstanbul'da dün geceden itibaren etkisini arttıran kar yağışı yolları beyaza bürüdü. Peki kar yağışı en çok hangi ilçelerde etkili oldu? Kar yağışı ne kadar sürecek? Yollarda son durum nasıl? A Haber muhabiri Melis Coşan AKOM'dan (Afet Koordinasyon Merkezi) canlı yayında son gelişmeleri aktardı.

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. A Haber muhabiri Melis Coşan AKOM'dan son durumu canlı yayında aktardı.

39 ilçede bulunan yüzlerce kameraya İstanbul trafiğindeki son durumun takip edildiği AKOM'da şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediği aktarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen son dakika bilgisine göre kar yağışının aralıklarla çarşamba gününe kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.