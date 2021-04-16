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İstanbul Valiliği'nden İçişleri Bakanlığı'na Ataşehir Belediyesi için 'inceleme' talebi

DHA
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Giriş: 16.04.2021 12:08
Güncelleme:16.04.2021 12:19
Son dakika haberine göre... İstanbul Valiliği, imar yolsuzluğu iddialarıyla ilgili Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve sorumluluğu bulunan belediye çalışanları hakkında inceleme yapılması için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Ataşehir Belediyesi'nden ise iddialarla ilgili açıklama yapılmadı.
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