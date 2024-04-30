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İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs kararı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2024 10:57
Güncelleme:30.04.2024 10:57
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 1 Mayıs'ta toplu ulaşıma kısıtlama getirildiği duyuruldu. Açıklamada ayrıca hangi ulaşım araçlarının toplu bir listesine de yer verildi. İşte detaylar...
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