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İstanbul için yağış uyarısı! Megakentte sağanak yağış ne zamana kadar etkili olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.04.2024 17:52
İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini sürdüren sağanak yağışın sürmesi bekleniyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek ve kameraman Aydın Baytar havanın notlarını aktardı. İşte detaylar…
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