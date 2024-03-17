17 Mart 2024, Pazar
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İslam aleminde Ramazan coşkusu
Doğudan batıya, kuzeyden güneye arada binlerce kilometre var. Ama dualar ortak, kalpler birlikte atıyor. Dünya, bir Ramazan ayına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Japonya'dan İngiltere'ye, İspanya'dan Rusya'ya 2 milyarı aşkın Müslüman 11 ayın sultanını bakın nasıl geçiriyor...