İslam aleminde Ramazan coşkusu

Doğudan batıya, kuzeyden güneye arada binlerce kilometre var. Ama dualar ortak, kalpler birlikte atıyor. Dünya, bir Ramazan ayına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Japonya'dan İngiltere'ye, İspanya'dan Rusya'ya 2 milyarı aşkın Müslüman 11 ayın sultanını bakın nasıl geçiriyor...

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