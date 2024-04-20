20 Nisan 2024, Cumartesi
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İntihar etmek için 4'üncü kattan atlayan şahıs, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü
Hatay’ın Payas ilçesinde intihar etmek için 4. kattan atlayan şahsın cadde üzerinden geçen başka bir şahsın üzerine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 2 şahıs da hayati tehlikeyle hastaneye kaldırıldı.