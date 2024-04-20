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İntihar etmek için 4'üncü kattan atlayan şahıs, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü

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Giriş: 20.04.2024 18:15
Güncelleme:20.04.2024 18:21
Hatay’ın Payas ilçesinde intihar etmek için 4. kattan atlayan şahsın cadde üzerinden geçen başka bir şahsın üzerine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 2 şahıs da hayati tehlikeyle hastaneye kaldırıldı.
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