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Astrolog Meral Güven gözaltına alındı! İşte o anlar...

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.05.2024 20:41
Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını ileri süren ve haftalardır gündemde olan Astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından gelen yorumlara küfürlerle yanıt verdi. Önce "Oh canıma değsin, beter olun" paylaşımında bulunan Güven, açtığı canlı yayında skandal açıklamalarda bulundu.Taraftarların tepkisi üzerine sosyal medya hesabını kapatan Güven'den yeni bir paylaşım daha geldi. Öte yandan hakkında soruşturma başlatılan astrolog Meral Güven evinde gözaltına alındı. İşte o görüntüler...
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