27 Mayıs 2024, Pazartesi
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Manisa emniyetinden uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde “Uyuşturucu, Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” yaptığı değerlendirilen şüpheli şahısların, "Yakalanması, Suç ve Suç Unsurların Tespitine yönelik” 20 adreste; Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personellerinin katılımı ile bu sabah saat: 07.00’de eş zamanlı yapılan operasyonda 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda: 5 adet ruhsatsız tabanca, 112 adet fişek, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 79 adet kartuş, 200 adet sentetik ecza, 11 adet dikili vaziyette kenevir bitkisi 4 parça halinde toplamda 17.76 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 1.57 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu kesmeye yarayan makas, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında tahkikata başlandığı bildirildi.