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İlçe İlçe deprem haritası | İstanbul'da yaşayanlar dikkat! En riskli 15 ilçe paylaşıldı

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Giriş: 12.09.2023 10:21
Olası Marmara depremi için İstanbul'un hazırlıkları hızla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın merakla beklenen projesi öncesi, zemini sıvılaşmadan kaynaklı riskli görülen ilçeler belli oldu. Milyonlarca insanı ağırlayan megakentin bu 15 ilçesinde oturan vatandaşlar için harita paylaşıldı.
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