Engelliler çakı gibi asker oldu! Asker kınasında renkli kareler

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde anlamlı bir tören vardı. Engelli bireyler askeri üniforma giydi ellerine kına yakıldı. O sırada aileleri duygu dolu anlar yaşadı. İşte o görüntüler…

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