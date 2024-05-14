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Engelliler çakı gibi asker oldu! Asker kınasında renkli kareler

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 14.05.2024 16:15
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde anlamlı bir tören vardı. Engelli bireyler askeri üniforma giydi ellerine kına yakıldı. O sırada aileleri duygu dolu anlar yaşadı. İşte o görüntüler…
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