Fibromiyalji hastalığı nedir?

Mayıs ayı "Fibromiyalji Farkındalık Ayı". Fibromiyalji, kaslarda ve kemiklerde yaygın ağrı, halsizlik, yorgunlukla kendini belli eden kronik bir romatizmal hastalık. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak hastaları etkileyen "Fibromiyalji"nin tedavisi şikayetlerin altında yatan etkenlere yönelik yapılıyor.

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