14 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tarzan Rıfkı’nın Melahat'ı Suna Yıldızoğlu’nun kızını gören dönüp bir daha bakıyor! "Tıpkı annesi"

Tarzan Rıfkı’nın Melahat'ı Suna Yıldızoğlu’nun kızını gören dönüp bir daha bakıyor! "Tıpkı annesi"

Yeşilçam'ın efsanesi, başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Tarzan Rıfkı filminin Melahat'ı güzelliyle yıllara meydan okuyor. Yeşilçam'ın sarışın güzeli, son haliyle adından söz ettiriyor. kızıyla gündem oldu. Şimdilerde 68 yaşında olan oyuncu bu sefer de kızıyla gündem oldu. Suna Yıldızoğlu'nın kızı Bahar dizisinin kadrosuna girdi. Öte yandan anne kızı yan yana görenler ise "Güzelliğini ondan almış" demekten kendilerini alıkoyamadı. İşte Suna Yıldızoğlu'nun güzeller güzeli kızı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 15:07 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 15:07
  • 1
  • 141
Tarzan Rıfkı’nın Melahat’ı Suna Yıldızoğlu’nun kızını gören dönüp bir daha bakıyor! Tıpkı annesi

1986 yapımı "Tarzan Rıfkı" filminde Kemal Sunal, Dinçer Çekmez gibi oyuncularla aynı sahneleri paylaşan Suna Yıldızoğlu, bir süredir kameralardan uzak bir hayat sürüyor. Filmde canlandırdığı Melahat karakteri ile tanınan Yıldızoğlu'nun güzelliğiyle yıllara meydan oluyor.

  • 2
  • 141
Tarzan Rıfkı’nın Melahat’ı Suna Yıldızoğlu’nun kızını gören dönüp bir daha bakıyor! Tıpkı annesi

Şimdilerde 68 yaşında olan ünlü oyuncu en son Çukur dizisinde karşımıza çıkmıştı.

  • 3
  • 141
Tarzan Rıfkı’nın Melahat’ı Suna Yıldızoğlu’nun kızını gören dönüp bir daha bakıyor! Tıpkı annesi

İngiltere'de doğan Suna Yıldızoğlu, İngiliz aşkı Dudley Allen ile nikah masasına oturmuştu. Suna Yıldızoğlu'nun bu evlilikten iki çocuğu oldu. Özellikle çocuklarından birisi kendisi gibi ünlü bir oyuncu.

  • 4
  • 141
Tarzan Rıfkı’nın Melahat’ı Suna Yıldızoğlu’nun kızını gören dönüp bir daha bakıyor! Tıpkı annesi

İşte Suna Yıldızoğlu başta olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları...

  • 5
  • 141
Tarzan Rıfkı’nın Melahat’ı Suna Yıldızoğlu’nun kızını gören dönüp bir daha bakıyor! Tıpkı annesi

PERİHAN SAVAŞ'IN OĞLU SAVAŞ ZAFER