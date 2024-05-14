Tarzan Rıfkı’nın Melahat'ı Suna Yıldızoğlu’nun kızını gören dönüp bir daha bakıyor! "Tıpkı annesi"

Yeşilçam'ın efsanesi, başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Tarzan Rıfkı filminin Melahat'ı güzelliyle yıllara meydan okuyor. Yeşilçam'ın sarışın güzeli, son haliyle adından söz ettiriyor. kızıyla gündem oldu. Şimdilerde 68 yaşında olan oyuncu bu sefer de kızıyla gündem oldu. Suna Yıldızoğlu'nın kızı Bahar dizisinin kadrosuna girdi. Öte yandan anne kızı yan yana görenler ise "Güzelliğini ondan almış" demekten kendilerini alıkoyamadı. İşte Suna Yıldızoğlu'nun güzeller güzeli kızı...