Dilencilerin tekerlekli sandalye oyunu! Kanser hastası diyerek duyguları sömürdüler

İstanbul Sultangazi'de, tekerlekli sandalyede kanser hastası çocuğu taşıdıklarını iddia ederek duygu sömürüsü yapıp para dilendiler. Ekipler tarafından yakalanan dilencilerin üzerinden 1 günlük hasılat olarak 3 bin 600 lira çıktı.

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