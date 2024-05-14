Bursa’da piknik alanında yer kapma meselesi satırlı kavgaya döndü

Bursa'da pikniğe giden iki aile yer kapma meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar sopa ve satırlar kullandı. İşte o dehşet anları…

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