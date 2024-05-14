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25 metre derinlikte delil aradılar

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2024 15:42
Güncelleme:14.05.2024 15:42
Elazığ'da kaybolan ve 8 gün sonra Anneler Gününde toprağa gömülü halde ekipler tarafından bulunan bir çocuk annesi Dilara Günana cinayetinde ekipler, delil arama çalışmalarını sürdürdü. İtfaiye ekipleri ve dalgıç polisler, şüpheli şahsın evinin önündeki 25 metre derinliği bulunan su kuyusunda çalışma yaptı.
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