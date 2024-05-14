25 metre derinlikte delil aradılar

Elazığ'da kaybolan ve 8 gün sonra Anneler Gününde toprağa gömülü halde ekipler tarafından bulunan bir çocuk annesi Dilara Günana cinayetinde ekipler, delil arama çalışmalarını sürdürdü. İtfaiye ekipleri ve dalgıç polisler, şüpheli şahsın evinin önündeki 25 metre derinliği bulunan su kuyusunda çalışma yaptı.