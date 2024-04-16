İlahi duyan papağan çılgına dönüyor! İlginç anlar kamerada

Bursa'da sahibinin görüntülerini sosyal medyada paylaştığı 5 yaşındaki 'Osman' adını verdiği papağanın videoları, 30 milyon izlenmeye ulaşırken, en çok da ilahi videoları dikkat çekiyor. Yavruyken aldığı ve dedesinin ismini verdiği 'Umbrella Kakadu' cinsi papağanının ilahi duyduğunda adeta kendinden geçtiğini, kanatlarını açıp, başını salladığını söyleyen Rahim Çakmak (35), “İlahiyi duyunca kendinden geçiyor Osman. O yüzden keşfedildi. Videoları daha çok izlendi" dedi.