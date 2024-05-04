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İçinde öğrencilerin bulunduğu servis aracına sopalı saldırı olayının şüphelileri adliyeye sevk edildi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 04.05.2024 13:44
Antalya’nın Alanya ilçesinde seyir halinde içinde öğrencilerin bulunduğu servisinin şoförü ile tartışıp kırmızı ışıkta sopa ile aracın camlarını parçalayan sürücü ve babası adliyeye sevk edildi.
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