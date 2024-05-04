04 Mayıs 2024, Cumartesi
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İçinde öğrencilerin bulunduğu servis aracına sopalı saldırı olayının şüphelileri adliyeye sevk edildi
Antalya’nın Alanya ilçesinde seyir halinde içinde öğrencilerin bulunduğu servisinin şoförü ile tartışıp kırmızı ışıkta sopa ile aracın camlarını parçalayan sürücü ve babası adliyeye sevk edildi.