14 Mayıs 2024, Salı
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İBB Meclisi’nde Edanur ile ilgili soru önergesi! Neden sorumlular açığa alınmadı?
İstanbul'da 5 yaşındaki Edanur 26 Nisan'da büyükşehir belediyesince açılan su dolu çukura düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın üzerinden iki hafta geçti ancak İhmali olanlarla ilgili hiçbir işlem yapılmadı. Belediye Meclis toplantısında konu gündeme geldi, sorumluların neden açığa alınmadığı soruldu.