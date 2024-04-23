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Hasan Kılıç Hoca Efendi’ye son görev! Sakızağacı Şehitliği’ne defnedildi

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 23.04.2024 18:40
İsmailağa Cemaati’nin manevi lideri Hasan Kılıç Hoca Efendi Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Sakızağacı Şehitliği’ne defnedildi.
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