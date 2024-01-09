Halsizlik, boğaz ağrısı, öksürük… Şikayetler 1 haftayı geçiyorsa dikkat!

Hava sıcaklıklarındaki ani değişimler, hastalıkların artmasında önemli bir rol oynuyor. Peki hasta olmamak için ne yapmak, nelere dikkat etmek gerekiyor? Detaylar haberimizde...

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