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Halsizlik, boğaz ağrısı, öksürük… Şikayetler 1 haftayı geçiyorsa dikkat!

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.01.2024 15:29
Hava sıcaklıklarındaki ani değişimler, hastalıkların artmasında önemli bir rol oynuyor. Peki hasta olmamak için ne yapmak, nelere dikkat etmek gerekiyor? Detaylar haberimizde...
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