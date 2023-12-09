Görüntüler Bolu'dan... Kış uykusuna yatamayan anne ayı ve yavru ayılar...

Bolu’nun Abant Gölü Milli Parkı bölgesinde kış uykusuna yatamayan anne ayı ve 3 yavrusu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aracın önünden koşan ayı yavrusunun sevimli hali izleyenleri gülümsetti.

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı bölgesinde kış uykusuna yatamayan ayılar görüntülendi. Doğasever Gökhan Bilen, aracıyla yayladan dönerken Abant bölgesi civarında önüne çıkan anne ayı ve 3 yavrusunu cep telefonuyla görüntüledi. Aracın gelmesiyle koşmaya başlayan anne ayı ve yavruları bir süre yolda ilerledikten sonra ormana girerek gözden kayboldu.

Bir ayı yavrusu ise annesi ve kardeşlerinin ormana girdiğini fark etmeden yolda koşmaya devam etti. Aracın önünden koşan ayı yavrusunun sevimli hali izleyenleri gülümsetti.



O anlar vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı.