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Altın kaçakçılarına operasyon! 226 milyonluk 94 kilo altın ele geçirildi

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 06.05.2024 11:34
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında bir araçta yapılan aramada 94 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi.
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