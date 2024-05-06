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Eyüpsultan’da ‘hastaneye gideceğim’ diyerek dilenen şahsın üzerinden 23 bin lira çıktı

İHA
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Giriş: 06.05.2024 12:43
Alibeyköy'de "hastaneye gideceğim" diyerek vatandaşlardan para dilenen şahsın üzerinden çıkan para zabıta ekiplerini bile hayrete düşürdü. Paraya ise el konuldu.
Hastaneye gideceğim diyerek dilendi! Üzerinden... "HASTANEYE GİDECEĞİM" DİYEREK DİLENDİ! ÜZERİNDEN...

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