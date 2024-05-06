06 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tekirdağ Çorlu’da bir apartmanda patlama! Bir kişi ağır yaralandı

Tekirdağ Çorlu’da bir apartmanda patlama! Bir kişi ağır yaralandı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.05.2024 11:09
Son dakika haberi... Tekirdağ'da bir apartman patlama meydana geldi. Birçok eve hasar veren patlamada bir kişi ağır yaralandı. İşte bölgeden gelen ilk görüntüler...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Meşhur lezzete standart geldi!
Meşhur lezzete standart geldi!
Kariye’ye Ayasofya modeli
Kariye'ye Ayasofya modeli
Sultangazi’de feci kaza kamerada
Sultangazi'de feci kaza kamerada
226 milyonluk 94 kilo altın ele geçirildi
226 milyonluk 94 kilo altın ele geçirildi
Oto parça kaçakçılığı operasyonu!
"Oto parça kaçakçılığı" operasyonu!
Apartmanda patlama
Apartmanda patlama
Eşi ve 3 çocuğunu öldüren baba intihar etti
Eşi ve 3 çocuğunu öldüren baba intihar etti
En zehirli! Çiftleşme dansları kamerada
En zehirli! Çiftleşme dansları kamerada
Edanur’u öldüren ihmalde tutuklama!
Edanur'u öldüren ihmalde tutuklama!
Askıya alınan gemi trafiği açıldı
Askıya alınan gemi trafiği açıldı
Türkiye’nin en kalabalık ilçesi...
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi...
Koşamayanlar için 250 bin kişi koştu!
Koşamayanlar için 250 bin kişi koştu!
Daha Fazla Video Göster