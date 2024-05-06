Kilis'te vahşet! Eşi ve 3 çocuğunu öldüren baba intihar etti

Kilis'te vahşet! Suriye uyruklu baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde anne ve çocukların boğularak öldürüldüğü belirlenirken, baba ise ağzı bağlı şekilde ipte asılı bulundu.

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