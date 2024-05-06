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Kilis'te vahşet! Eşi ve 3 çocuğunu öldüren baba intihar etti

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 06.05.2024 10:42
Kilis'te vahşet! Suriye uyruklu baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde anne ve çocukların boğularak öldürüldüğü belirlenirken, baba ise ağzı bağlı şekilde ipte asılı bulundu.
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Eşi ve 3 çocuğunu öldüren baba intihar etti
Eşi ve 3 çocuğunu öldüren baba intihar etti
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