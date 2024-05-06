Konya’nın meşhur lezzetine TSE kriteri! Etli ekmeğe standart geldi

Konya'nın meşhur lezzetlerinden biri olan etli ekmeğe, Türk Standartları Enstitüsü tarafından kriterler getirildi. Peki neden böyle bir adım atıldı, hangi kriterler getirildi.

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