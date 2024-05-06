Kariye'ye Ayasofya modeli! Kariye Camii'nde 79 yıl sonra ilk ezan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fatih'te restorasyonu tamamlanan Kariye Camii'nin açılışını yapacak. Kariye Camii'nden 79 yıl sonra ezan sesi yükselecek. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Sanat Tarihçisi Süleyman Faruk Göncüoğlu konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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