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Edanur'u öldüren ihmalde tutuklama! Öldüren ihmaldeki firari aranıyor

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 06.05.2024 09:56
İstanbul'da CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB ihmali sonucu 5 yaşındaki Edanur Gezer'in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürerken bir tutuklama bilgisi geldi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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