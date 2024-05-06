Koca engerek yılanlarının çiftleşme dansı kamerada

Türkiye’deki en zehirli yılan olarak bilinen iki koca engereğin çiftleşme dansı Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vatandaşlar tarafından görüntülendi. İşte o anlar...

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