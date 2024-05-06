Sultangazi’de feci kaza kamerada

Sultangazi'de motosiklet ile seyir eden 2 kişi ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araç park halindeki otomobile çarparken, motosiklet üzerindeki 2 kişi ise havaya savruldu. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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