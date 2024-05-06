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Yerli ve milli menenjit aşısı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.05.2024 13:01
Yerli ve milli menenjit aşısı ile ilgili çalışmalarda yeni bir adım atıldı. Yüksek koruyuculuğa sahip aşı için yeni nesil yöntem geliştirdi. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Direktörü Prof. Dr. İhsan Gürsel, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Yerli ve milli menenjit aşısı
Yerli ve milli menenjit aşısı
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