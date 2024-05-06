Yerli ve milli menenjit aşısı ile ilgili çalışmalarda yeni bir adım atıldı. Yüksek koruyuculuğa sahip aşı için yeni nesil yöntem geliştirdi. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Direktörü Prof. Dr. İhsan Gürsel, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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