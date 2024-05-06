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Anadolu’nun yüksek kesimlerine kar yağdı! Mayıs ayında kar manzarası

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 06.05.2024 13:00
Gümüşhane, Bayburt, Tokat ve Kayseri'nin yüksek kesimlerine kar yağdı. Ortaya tadına doyum olmaz manzaralar çıktı. İşte Anadolu'dan mayıs ayında kar görüntüleri...
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