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Geri viteste unuttuğu aracıyla kaza yaptı, o anlar kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 16.04.2024 11:01
Bursa'da otomobilini geri viteste bırakan sürücü unutamayacağı bir kaza yaptı. Kazada kimse yaralanmazken; o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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